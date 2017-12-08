Рябков обвинил США в нарушении договора об уничтожении ракет

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Рябков обвинил США в нарушении договора об уничтожении ракет

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Решение США развернуть в Польше в следующем году ракетные комплексы Aegis Ashore серьёзно нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он назвал "серьёзным нарушением договора" ситуацией с развёртыванием комплексов в Румынии и планами сделать это в Польше. Рябков отметил, что Aegis Ashore универсальные, приспособленные "для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности".

Договор РСМД от 1987 года предусматривает запрет для США и России на обладание баллистическими ракетами наземного базирования и крылатыми ракетами с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. США периодически обвиняет Россию в нарушении этого договора. Москва эти обвинения отрицает.

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