Немецкий политик призвал создать Соединённые Штаты Европы

По мнению председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца, это может произойти к 2025 году.

Лидер партии немецких социал-демократов Мартин Шульц заявил, что Европейскому союзу необходимо в ближайшее время проработать вариант тесной интеграции по примеру США. Об этом сообщает EU Observer.

— Я предлагаю европейский конституционный договор, который образует федеральную Европу, — отметил он.

По мнению политика, у стран — членов ЕС должно быть чёткое понимание важности этого момента и несогласные ратифицировать соглашение должны будут выйти из Евросоюза.

В планах Шульца — образование "Соединённых Штатов Европы" к 2025 году, благодаря чему можно вести успешную борьбу с представителями правых националистов из Германии, Австрии, Дании, Финляндии, Франции и Нидерландов.