В США заявили, что изучают варианты на случай нарушения Россией ДРСМД

Соединённые Штаты считают, что РФ нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и намереваются урегулировать ситуацию.

По словам заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона, Вашингтон изучает военные решения на случай, если Москва нарушит Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсант".

— Мы стремимся к дипломатическому урегулированию вопроса, однако США также начинают планировать создание системы ракет средней дальности наземного базирования, которые в случае нарушения РФ Договора о РСМД обеспечили бы Штатам защиту и военный перевес, — рассказал Шеннон.

Замглавы американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в США считают, что Россия нарушает данный договор, и прилагают все усилия по его сохранению. Администрация Дональда Трампа намерена отдать приказ о прекращении разработки ракетных систем, если РФ вернётся к полному и контролируемому соблюдению своих обязательств по ДРСМД.