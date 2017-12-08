Telegram обратился в Верховный суд по поводу приказа ФСБ

В компании считают, что у ФСБ нет полномочий требовать ключи для доступа к переписке пользователей.

Администрация мессенджера Telegram направила в Верховный суд РФ иск, в котором призывает признать недействующим приказ Федеральной службы безопасности о предоставлении этому ведомству ключей для декодирования переписки пользователей. Об этом сообщил журналистам адвокат Рамиль Ахметгалиев.

— Компания Telegram Messenger LLP подала в Верховный суд России административный иск о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети Интернет данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, — приводит ТАСС слова адвоката Рамиля Ахметгалиева.

Он отметил, что в Telegram считают недостаточными полномочия ФСБ на принятие такого приказа. В том числе, по мнению администрации мессенджера, такое решение противоречит требованию закона о необходимости разрешения суда для доступа к переписке граждан.

Напомним, в октябре мессенджер был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении ключей для раскодирования переписки пользователей.