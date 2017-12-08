BASF и LetterOne Фридмана намерены объединить свои нефтегазовые активы

Немецкий химический концерн BASF и инвестиционная компания Михаила Фридмана LetterOne подписали соглашение, согласно которому они намерены объединить свои нефтегазовые "дочки" Wintershall (принадлежит BASF) и DEA (относится к LetterOne). Об этом сообщает BASF.

Ожидается, что затея будет реализована во второй половине 2018 года. До этого времени BASF и LetterOne успеют оценить все инвестиционные риски.

Как отметили в немецком концерне, объединение нефтегазовых активов позволит заложить основу для дальнейшего рентабельного роста, а также "оптимизации портфеля объединённого бизнеса и использования синергетических эффектов". Но при этом до закрытия сделки Wintershall и DEA продолжат работать как независимые компании.