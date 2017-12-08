Экс-врачу сборной США дали 60 лет тюрьмы за домогательства

Мужчина на суде признал себя виновным по семи эпизодам, связанным с растлением несовершеннолетних.

В Соединённых Штатах бывший врач национальной команды 54-летний Ларри Нассар был приговорён к 60 годам тюремного заключения за насильственные действия сексуального характера в отношении своих подопечных. Об этом сообщает AP.

Обвиняемый признал свою вину в домогательствах к семи несовершеннолетним гимнасткам. Кроме того, в доме у экс-врача полицейские нашли 37 тысяч фотографий и видеороликов с детской порнографией на жёстких дисках.

При вынесении приговора судья заявила, что Нассар "никогда больше не должен иметь возможность контактировать с детьми".

Нассан работал на четырёх Олимпиадах в сборной США по спортивной гимнастике. Также мужчина долгое время сотрудничал с Университетом штата Мичиган, где обследовал молодых спортсменок на предмет травм.