Экс-врачу сборной США дали 60 лет тюрьмы за домогательства

В Соединённых Штатах бывший врач национальной команды 54-летний Ларри Нассар был приговорён к 60 годам тюремного заключения за насильственные действия сексуального характера в отношении своих подопечных. Об этом сообщает AP.
Team USA Doc Larry Nassar Gets 60 Years… https://t.co/DgiEXFZ85f via @TMZ pic.twitter.com/Z96Ft45kE1— Robbin Young (@Robbin_Young) December 7, 2017
Обвиняемый признал свою вину в домогательствах к семи несовершеннолетним гимнасткам. Кроме того, в доме у экс-врача полицейские нашли 37 тысяч фотографий и видеороликов с детской порнографией на жёстких дисках.
При вынесении приговора судья заявила, что Нассар "никогда больше не должен иметь возможность контактировать с детьми".
Нассан работал на четырёх Олимпиадах в сборной США по спортивной гимнастике. Также мужчина долгое время сотрудничал с Университетом штата Мичиган, где обследовал молодых спортсменок на предмет травм.
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