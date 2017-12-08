Власти Палестины отказались принимать вице-президента США

Ожидалось, что заместитель американского лидера посетит эти территории в ходе своего скорого визита в Израиль.

Вице-президента США Майкла Пенса больше не ждут в Палестине. Как заявил высокопоставленный представитель правящего движения ФАТХ Джебриль Раджуба, это ответ на решение Белого дома признать Иерусалим столицей Израиля.

— Мы не будем принимать вице-президента США на палестинских территориях в ответ на признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля, — приводит слова Раджубы агентство "Маан".

Ожидалось, что Пенс побывает в Палестине в декабре во время визита в Израиль.

Отметим, что власти Израиля считают Иерусалим своей неделимой столицей. Однако многие страны, в том числе США до последнего времени, не считали израильской территорию, отвоёванную этой страной полвека назад у Иордании.