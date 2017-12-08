Новая часть Star Trek от Тарантино получит "кровавый" рейтинг

Выход безымянного проекта о новой миссии под командованием капитана Кирка назначен на 2019 год.

Квентин Тарантино официально возглавит производство следующего фильма по знаменитой киновселенной Star Trek. Как сообщает издание Deadline, приключения экипажа звездолёта "Энтерпрайз" в космосе получат рейтинг R, что стало одним из условий Тарантино.

По данным издания, студия Paramount Pictures и сам исполнительный продюсер франшизы Джей Джей Абрамс положительно отнеслись к кандидатуре Тарантино и его намерениям. Сценарий к следующей части напишет сценарист "Выжившего" Марк Л. Смит.

Рейтинг R получают фильмы, в содержании которых обязательно содержится материал, предназначенный только для взрослой аудитории, в том числе сцены жестокости и насилия. При просмотре лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого.

Безымянный проект Тарантино станет четвёртым фильмом после "перезапуска" киновселенной в 2009 году лентой Абрамса "Звёздный путь". Дата выхода картины запланирована на август 2019 года.