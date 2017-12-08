Тиллерсон рассказал о "хорошем диалоге" с Лавровым

Договорённости по миссии ООН в Донбассе достичь не удалось, но глава Госдепа не считает, что это можно сделать за одну встречу.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал "хорошим диалогом" его встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вене. Они провели переговоры на полях заседания.

— У нас был хороший диалог, мы сотрудничали. Мы пока не пришли к решению. Этого нельзя достичь за одну встречу, — сказал госсекретарь, рассказав, что договорённость о миссии ООН в Донбассе пока не достигнута.

— Я не собираюсь говорить вам, что именно мы получили, — сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли США получить какие-либо заверения от России по ситуации на Украине.

В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что Россия обеспокоена попытками США исказить инициативу о миссии ООН в Донбассе.