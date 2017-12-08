Суд постановил задержать экс-президента Аргентины по обвинению в измене

Кристина де Киршнер также обвиняется в препятствовании расследованию теракта, случившегося в Буэнос-Айресе в 1994 году.

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер получила официальное обвинение в причастности к ряду громких преступлений. Об этом сообщает Reuters.

Судья Клаудио Бонадио отдал распоряжение задержать экс-лидера Аргентины, назвав её виновной в "измене родине", "укрывательстве с отягчающими обстоятельствами". Отмечается, что кроме де Киршнер в качестве подозреваемых по уголовным делам фигурируют ещё несколько чиновников, в том числе экс-глава МИД Аргентины Эктор Тимерман.

Судья обвинил всех их "в предательстве исконных интересов страны и людей, пострадавших в терактах" и заявил, что будет добиваться лишения де Киршнер парламентской неприкосновенности.

Ранее Лайф писал, что нынешний сенатор, а в прошлом президент Аргентины Кристина де Киршнер подозревается в незаконном обогащении и фальсификации государственных документов.