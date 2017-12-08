Названы самые популярные мемы года

Известный портал об интернет-мемах Know Your Meme составил список самых популярных в мире событий, видео, персон, а также мемов, нашедших отражение в Сети. Рейтинг опубликован на официальном сайте.

Главным мемом года признали Roll safe — гифку, на которой темнокожий актёр Кайода Эуми стучит указательным пальцем по виску. Изображение часто используют в качестве реакции на неудачно принятые решения. Также в топ мемов вошли реакция актрисы Вайоны Райдер во время награждения сериала "Очень странные дела" и "Моргающий парень" — изображение растерянности на лице блоггера Дрю Сканлона.

Главным вирусным видео признали танцующего героя фильма "Оно" клоуна Пеннивайза.

В число самых обсуждаемых личностей этого года вошли жертвы сексуальных домогательств продюсера Харви Вайнштейна, а также президент США Дональд Трамп с членами своей администрации. Трампу также принадлежит победа в категории главных фраз года, ими стали его загадочная надпись в "Твиттере" covfefe и сочетание "фейковые новости".