Пропавшая участница "Дома-2" "нашлась" в мурманской колонии

По предположительным данным, она, не сказав никому, отправилась на свидание со своей бывшей пассией.

Стала известна возможная причина исчезновения звезды телепроекта "Дом-2" Марии Политовой. О её пропаже ранее заявлял друг девушки через социальные сети. Оказалось, всё банально: Мария, возможно, отправилась в колонию к своему возлюбленному. Об этом пишет "Московский комсомолец".

По данным издания, Мария наблюдалась у психиатра по поводу депрессии, принимала специальные препараты. Тревогу забил её 42-летний сожитель, когда она не пришла домой 4 декабря. Однако затем, изучив историю веб-браузера девушки, он выяснил, что она взяла кредит в банке, а затем изучала информацию об авиарейсах Москва — Мурманск на вечер 4 декабря.

с луной моей жизни @shanurov #навернопотомучтовсеэтомоичувства Публикация от Мария П (@maria_politova) Май 29 2017 в 6:34 PDT

Дело в том, что под Мурманском находится исправительная колония, где отбывает срок мужчина, которого Мария никак не может забыть. По информации издания, она рассказывала своему новому другу об этой любви и вполне могла отправиться на свидание.