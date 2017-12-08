На Украине принят бюджет-2018 с надеждой на рост экономики

При этом, по словам депутатов, пополняться казна во многом будет внешними кредитами.

Верховная рада Украины приняла бюджет страны на следующий год. Он предусматривает рост внутреннего валового продукта (ВВП) на 3%.

Также в документе прописаны дефицит в размере 2,4 процента и годовая инфляция в 7 процентов.

Как и заявлялось ранее, на военные нужды Украина направила 5% ВВП, или 164,9 млрд гривен, что равняется около $6,1 млрд. Ожидается, что прожиточный минимум в стране достигнет 1853 гривен ($68,35).

Депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что правительство рассчитывает пополнять бюджет в следующем году в основном за счёт внешних кредитов и эмиссии национальной валюты. А представитель "Батьковщины" Иван Крулько зяавил, что внешний долг страны вырастет до 88% от ВВП.