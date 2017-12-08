Россия из-за коррупции потеряла за два с лишним года 148 млрд рублей

Большую часть этих денег удалось возместить, причём 11 процентов возвращены добровольно.

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что Россия за два с лишним года лишилась почти 150 миллиардов рублей из-за коррупции.

— Как следует из результатов расследования уголовных дел, размер причинённого преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два года и три квартала текущего составил более 148 млрд рублей, — сообщил Чайка "Комменсанту".

По его словам, возместить удалось только 60% этого ущерба. 11 миллиардов ущерба были возмещены добровольно. Приняты меры, которые позволили обеспечить взыскание более 78 млрд рублей.

— Речь идёт об изъятом и арестованном имуществе, — пояснил глава Генпрокуратуры РФ.

По его словам, с 2014 года в России было зарегистрировано 122 тысячи преступлений, связанных с коррупцией. Осуждено более 45 тысяч человек, и каждый десятый из них — сотрудник правоохранительных органов.