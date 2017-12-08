Новый рекорд. Биткоин подорожал до 17 тысяч долларов

Криптовалюта биткоин вновь резко прибавила в стоимости, поставив очередной рекорд. Она подорожала до 17 тысяч долларов. Такой результат зафиксирован на бирже Coinmarketcap.
Что примечательно, рост стоимости биткоина происходит настолько быстро, что не за горами и следующая отметка в 18 тысяч долларов.
Впрочем, так происходит не на всех площадках. Так, на Coindesk биткоин ещё торгуется ниже 17 тысяч долларов, хотя вплотную приблизился к этой отметке.
Напомним, что взрывное повышение стоимости биткоина отмечается с начала октября, когда он стоил "всего" пять тысяч долларов США.
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