Новый рекорд. Биткоин подорожал до 17 тысяч долларов

И продолжает это делать, быстро приближаясь уже к следующей отметке — в восемнадцать тысяч.

Криптовалюта биткоин вновь резко прибавила в стоимости, поставив очередной рекорд. Она подорожала до 17 тысяч долларов. Такой результат зафиксирован на бирже Coinmarketcap.

Что примечательно, рост стоимости биткоина происходит настолько быстро, что не за горами и следующая отметка в 18 тысяч долларов.

Впрочем, так происходит не на всех площадках. Так, на Coindesk биткоин ещё торгуется ниже 17 тысяч долларов, хотя вплотную приблизился к этой отметке.

Напомним, что взрывное повышение стоимости биткоина отмечается с начала октября, когда он стоил "всего" пять тысяч долларов США.