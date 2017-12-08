Овечкин объяснил цели движения Putin Team

Инициатива российского хоккеиста направлена на поддержку президента РФ вне политики.

По словам российского хоккеиста Александра Овечкина, созданное им общественное движение Putin Team существует для объединения всех сторонников Владимира Путина, а не для агитации и сбора подписей в поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах.

— Наше движение — про людей, которых объединяют простые человеческие ценности, такие как доверие, уважение, справедливость, гордость за свою страну, — рассказал Овечкин в интервью РИА "Новости".

Напомним, об идее создать общественное движение в поддержку президента России нападающий "Вашингтон Кэпиталз" сообщил в ноябре. Вскоре после этого в Интернете появился сайт Putin Team. По словам Овечкина, к "Команде Путина" может присоединиться любой желающий.

Согласно ноябрьскому опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, идею о создании движения поддержали 68% россиян, однако о Putin Team слышали только 17% опрошенных.