Главу самарского отделения Почты России заподозрили в рабовладении

Проверяется информация о том, что он якобы заставлял сотрудников строить ему загородный дом.

Почта России вслед за прокуратурой начала проверку информации о том, что директор управления федеральной почтовой службы Самарской области Артур Игрушкин якобы заставлял сотрудников помогать ему со строительством дома.

— Была начата внеплановая комплексная служебная проверка информации о нарушениях, допущенных руководством УФПС Самарской области. Проверка проводится по всем фактам, указанным в обращениях работников предприятия и материалах СМИ. Результаты проверки могут быть переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, — приводит ТАСС комментарий пресс-службы Почты России.

Ранее в региональном штабе Общероссийского народного фронта рассказали, что с жалобой туда обратились сотрудники предприятия. Они сообщили, что с прошлого года по июль этого года их привлекали "для строительства в селе Малая Царёвщина загородного дома руководителя филиала Почты России Артура Игрушкина".

Сотрудники Почты России якобы занимались сваркой, выступали как плотники, грузчики, монтажники. За работу им не заплатили, что и вызвало возмущение.

В пресс-службе Почты России рассказали, что в понедельник 11 декабря в регион будут направлены сотрудники для дополнительного расследования. На время разбирательств Артур Игрушкин отстранён от исполнения обязанностей.