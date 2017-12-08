Россия за неделю уничтожила более 1300 объектов террористов в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России совершили за неделю около 550 боевых вылетов в Сирии, в результате чего уничтожили более 1,3 тысячи объектов боевиков. Об этом сообщает газета "Красная звезда".

За это время, как отметили в Министерстве обороны, у воздушных и морских границ РФ было замечено 24 летательных аппарата. При этом пять раз были совершены вылеты на их сопровождение.

Кроме того, в рамках Договора по открытому небу военные ВКС России совершили международную инспекцию на территории Греции.