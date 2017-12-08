"Невинных нельзя карать". Усманов обратился к президенту МОК в открытом письме

По мнению Алишера Усманова, подобная дискриминация не только не соответствует принципам Олимпийского движения, но и унижает достоинство спортсменов.

Российский бизнесмен и меценат Алишер Усманов призвал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха дать шанс победителям Олимпийских игр 2018 года из России увидеть свой флаг во время награждения. Текст обращения приводит газета "Комсомольская правда".

— Невинных нельзя карать и ставить на колени. Свою короткую жизнь в спорте спортсмены проживают только ради одного короткого мгновения — увидеть флаг своей страны в небе и услышать гимн своей Родины. Это — вершина их славы, их Эверест, — написал Усманов в открытом письме.

По мнению предпринимателя, подобная дискриминация не только не соответствует принципам Олимпийского движения, но и унижает достоинство спортсменов, подрывая их веру в справедливость и закон. Усманов также напомнил Баху об одном из основных принципов римского права Nullum crimen, nulla poena sine culpa, что подразумевает отсутствие наказания без доказательств вины.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Спортсмены, которых допустили до участия в зимних Играх, смогут выступать под нейтральным флагом.