"Без смущения 2.0". В Москве открывается скандальная выставка Джока Стёрджесса

Обновлённая фотовыставка дополнилась заключениями Следственного комитета, материалами СМИ и комментариями противников, которые поспособствовали закрытию прошлогоднего проекта.

В Москве сегодня, 8 декабря, состоится вторая попытка презентации выставки американского фотографа Джока Стёрджесса. Фотоэкспозиция "Без смущения 2.0" откроется в Центре фотографии имени братьев Люмьер и продлится ровно месяц, до 8 января.

Выставка будет включать в себя 22 фотографии семей нудистов из США, Франции и Ирландии, а также материалы, касающиеся скандала с её закрытием в России в прошлом году. Напомним, скандал вокруг проекта "Без смущения" разгорелся в 2016 году после того, как активисты заявили, что фото обнажённых молодых девушек можно расценить как порнографические материалы.

После закрытия детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в Прокуратуру РФ с целью проверить выставку. Однако специалисты не нашли нарушений.

Как отметили представители Центра фотографии, обновлённая экспозиция дополнена фрагментами заключений из Следственного комитета, материалами СМИ, а также комментариями противников фотопроекта.