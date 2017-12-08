"Без смущения 2.0". В Москве открывается скандальная выставка Джока Стёрджесса

Читайте также

"Без смущения 2.0". В Москве открывается скандальная выставка Джока Стёрджесса

8
Обновлённая фотовыставка дополнилась заключениями Следственного комитета, материалами СМИ и комментариями противников, которые поспособствовали закрытию прошлогоднего проекта.

В Москве сегодня, 8 декабря, состоится вторая попытка презентации выставки американского фотографа Джока Стёрджесса. Фотоэкспозиция "Без смущения 2.0" откроется в Центре фотографии имени братьев Люмьер и продлится ровно месяц, до 8 января.

Выставка будет включать в себя 22 фотографии семей нудистов из США, Франции и Ирландии, а также материалы, касающиеся скандала с её закрытием в России в прошлом году. Напомним, скандал вокруг проекта "Без смущения" разгорелся в 2016 году после того, как активисты заявили, что фото обнажённых молодых девушек можно расценить как порнографические материалы.

После закрытия детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в Прокуратуру РФ с целью проверить выставку. Однако специалисты не нашли нарушений.

Как отметили представители Центра фотографии, обновлённая экспозиция дополнена фрагментами заключений из Следственного комитета, материалами СМИ, а также комментариями противников фотопроекта.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!