На продажу выставлен "несостоявшийся" президентский ЗИЛ за 70 миллионов рублей

По заверениям продавца, отечественный автомобиль по комфорту выше известных зарубежных аналогов.

В Москве на продажу выставлен эксклюзивный лимузин ЗИЛ-4112Р. За авто представительского класса с пробегом, якобы составляющим всего 143 километра, владелец желает выручить 70 миллионов рублей.

Отмечается, что произведённый в единственном экземпляре в 2012 году лимузин якобы предназначался для автопарка первых лиц государства, но затем проект был свёрнут. Продавец утверждает, что "по роскоши и комфорту автомобиль превосходит все известные модели лимузинов, включая "Кадиллак", "Майбах" и "Роллс-Ройс". Машина якобы включает в себя "все мыслимые и немыслимые опции для приятного времяпрепровождения хозяина".

Ранее в Москве на продажу выставили якобы парадный лимузин маршала Жукова за 45 миллионов рублей.