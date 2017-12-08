"Такого давно не бывало". Порошенко понравилось, как Рада приняла бюджет

По мнению главы государства, это одно из свидетельств улучшения ситуации в стране.

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал принятие бюджета страны на 2018 год. Верховная рада утвердила его вопреки уже сложившейся традиции задолго до Нового года, что и отметил глава страны.

— Такого давно не бывало. До тридцать первого ещё 24 дня, а Верховная рада уже и за бюджет проголосовала! — говорится на странице Порошенко в "Фейсбуке".

По его мнению, это свидетельство того, что статья развивается. Доказательства этого он нашёл также в состоянии дорог страны, в реанимации сельской медицины.

Напомним, ряд депутатов раскритиковали новый бюджет страны, заявив, что его доходная часть построена на внешних кредитах и эмиссии гривны. Документ предусматривает также выделение 5% ВВП на армию.