У вице-президента США за полгода умер второй кот

Пушистый питомец Пенсов умер в возрасте 16 лет, 15 из которых он не расставался со своими хозяевами.

Супруга вице-президента США Майка Пенса Карен сообщила о смерти их кота Пикла. Об этом она написала на своей странице в "Твиттере".

— Мы будем по тебе все скучать, Пикл, наш болтливый и милый котик, — написала вторая леди США.

We will all miss Pickle, our very chatty, sweet kitty of 16 years. pic.twitter.com/X4xx8nH6vN — Karen Pence (@SecondLady) 7 декабря 2017 г.

Пушистому любимцу семьи Пенс было 16 лет. Кота нашли, когда ему был год, и с тех пор он не расставался с хозяевами. По словам дочери Майка Пенса Шарлотты, в первое время животное было сильно напугано и отказывалось идти на руки.

В июне в возрасте 13 лет у Пенса умер первый кот Орео. Сразу после его смерти чета Пенсов завела кролика Марлона Бундо, который уже получил известность в социальных сетях, а также собаку Харли и ещё одну кошку Хейзел.