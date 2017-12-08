У вице-президента США за полгода умер второй кот

Супруга вице-президента США Майка Пенса Карен сообщила о смерти их кота Пикла. Об этом она написала на своей странице в "Твиттере".
— Мы будем по тебе все скучать, Пикл, наш болтливый и милый котик, — написала вторая леди США.
We will all miss Pickle, our very chatty, sweet kitty of 16 years. pic.twitter.com/X4xx8nH6vN— Karen Pence (@SecondLady) 7 декабря 2017 г.
Пушистому любимцу семьи Пенс было 16 лет. Кота нашли, когда ему был год, и с тех пор он не расставался с хозяевами. По словам дочери Майка Пенса Шарлотты, в первое время животное было сильно напугано и отказывалось идти на руки.
В июне в возрасте 13 лет у Пенса умер первый кот Орео. Сразу после его смерти чета Пенсов завела кролика Марлона Бундо, который уже получил известность в социальных сетях, а также собаку Харли и ещё одну кошку Хейзел.
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