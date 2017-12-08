Самолёт-разведчик США несколько часов летал у Калининградской области

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Самолёт-разведчик США несколько часов летал у Калининградской области

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Фото:U.S. Air Force

Американский стратегический разведывательный самолёт RC-135W накануне несколько часов летал у рубежей Калининградской области. Это следует из данных авиационных ресурсов, отслеживающих перемещение военной авиации.

По их информации, самолёт с позывным DUAD79 прилетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Он около трёх часов находился в воздушном пространстве Польши, а также над Балтийским морем у её границ.

Ранее другой самолёт —противолодочный патрульный P-8A Poseidon — совершил разведывательный полёт у Крыма. Воздушное судно было поднято с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

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