Самолёт-разведчик США несколько часов летал у Калининградской области

Американский стратегический разведывательный самолёт RC-135W накануне несколько часов летал у рубежей Калининградской области. Это следует из данных авиационных ресурсов, отслеживающих перемещение военной авиации.

По их информации, самолёт с позывным DUAD79 прилетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Он около трёх часов находился в воздушном пространстве Польши, а также над Балтийским морем у её границ.

Ранее другой самолёт —противолодочный патрульный P-8A Poseidon — совершил разведывательный полёт у Крыма. Воздушное судно было поднято с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.