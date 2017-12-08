Праздник на их улице. В США перевернулся грузовик с водкой

В США недалеко от города Филадельфия улетела в кювет фура, перевозившая водку. Часть бутылок с алкоголем выпала из кузова и оказалась разбита. Об этом сообщает NBС.
Flipped tractor trailer at Woodhaven and 95S. @FOX29philly @bobkellytraffic pic.twitter.com/BgsB09sHDo— hank flynn (@HankFox29) 7 декабря 2017 г.
ДТП произошло на автомагистрали, когда водитель не справился с управлением. Перевёрнутая фура создала пробку на дороге. На ликвидацию последствий аварии ушло много времени — дорога была почти заблокирована полдня.
Tough job but someone has to do it...off load all that Vodka, 1 box at a time. @FOX29philly pic.twitter.com/9al6EKJWNl— Bob Kelly (@bobkellytraffic) 7 декабря 2017 г.
По сообщениям очевидцев, водитель фуры остался жив. Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в ближайшую больницу. О случаях кражи спиртного не сообщается. Всё, что уцелело, перегрузили в другой грузовик.
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