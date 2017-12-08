Праздник на их улице. В США перевернулся грузовик с водкой

Читайте также

Праздник на их улице. В США перевернулся грузовик с водкой

2044

Фото: NBC

Из-за случившегося в четыре утра ДТП дорожное движение было заблокировано почти на полдня.

В США недалеко от города Филадельфия улетела в кювет фура, перевозившая водку. Часть бутылок с алкоголем выпала из кузова и оказалась разбита. Об этом сообщает NBС.

ДТП произошло на автомагистрали, когда водитель не справился с управлением. Перевёрнутая фура создала пробку на дороге. На ликвидацию последствий аварии ушло много времени — дорога была почти заблокирована полдня.

По сообщениям очевидцев, водитель фуры остался жив. Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в ближайшую больницу. О случаях кражи спиртного не сообщается. Всё, что уцелело, перегрузили в другой грузовик.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!