Неужели картошка? Американцы гадают, что привлекло Меланью Трамп в бургерную

Сотрудники заведения выразили надежду, что их высокопоставленные посетители остались довольны заказом.

Первая и вторая леди США Меланья Трамп и Карен Пенс во время своего визита в Техас для оказания помощи пострадавшим во время урагана "Харви" решили ненадолго отказаться от диетической пищи и зашли перекусить в местную бургерную Whataburger. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Melania Trump and Karen Pence do lunch at Whataburger as they help Hurricane Harvey relief efforts in Texas https://t.co/pKnQqR9hqi pic.twitter.com/JGlyRX1pha — Daily Mail US (@DailyMail) 7 декабря 2017 г.

Вместе с ними была также и супруга техасского губернатора Сесилья Эббот. Что заказали женщины — загадка, так как всем фотографам было велено остаться за пределами заведения. Несмотря на то что посетители кафе считают, что миссис Трамп заказала порцию картофеля фри, местный департамент полиции уверен, что выбор Меланьи пал на бургеры.

— Первая леди знает, где готовят вкусные бургеры, — написали представители полиции на своей странице в "Твиттере".

Сама жена президента США поделилась, что прекрасно провела время в Техасе. Сотрудники Whataburger поблагодарили именитых посетителей заведения, выразив надежду, что они остались довольны заказом.