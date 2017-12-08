Горбачёв признал политику причиной споров России и США о РСМД

По его мнению, именно она должна сказать последнее слово в разрешении конфликтной ситуации.

Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что именно политика стала причиной разногласий России и США по поводу соблюдения договора о ракетах средней и малой дальности. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".

Взаимные претензии о несоблюдении договора РСМД появились на фоне общего состояния российско-американских отношений, при наличии политической воли возникшие проблемы контроля можно решить, уверен первый президент СССР Михаил Горбачев.

— При наличии доброй воли возникшие проблемы контроля, я уверен, можно решить. Ясно, что у этой проблемы есть не только техническая, но и, прежде всего, политическая сторона. И именно политика должна сейчас сказать своё слово, — приводит слова Горбачёва РИА "Новости".

Он признался, что со стороны ему трудно разобраться в обвинениях, и отметил, что всё дело "в общем состоянии отношений между Россией и США".

Напомним, ровно 30 лет назад именно Михаил Горбачёв подписал этот договор с президентом США Рональдом Рейганом. Соглашение бессрочное. Сейчас и Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении договора. Так, Россия заявляет, что Америка идёт на нарушения, развивая противоракетную оборону в Европе.