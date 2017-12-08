Израильский политик призвал возродить Организацию освобождения Палестины

По его мнению, для защиты палестинцев нужно привлекать другие страны, в том числе Россию.

Депутат Кнессета Джамал Захалка заявил, что нужно возродить Организацию освобождения Палестины. По его мнению, именно так арабским государствам нужно ответить на решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

— Нужно возродить Организацию освобождения Палестины. Палестинскую проблему нужно вновь рассматривать как вопрос освобождения родины, а не как переговоры, — приводит РИА "Новости" слова Джамала Захалки. — Нужно привлекать международные силы, которые поддержат палестинский народ в противостоянии против Израиля.

Захалка призвал Россию, Китай, Индию и страны Евросоюза присоединиться а такому объединению.

Напомним, Трамп объявил о своём решении по поводу посольства 6 декабря. В Москве выразили обеспокоенность этим решением. А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что признание Соединёнными Штатами Иерусалима столицей Израиля опасно для самих Соединённых Штатов.