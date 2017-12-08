Жирную белку в США уличили в воровстве рождественских угощений — видео

Семейство Будро не ожидало увидеть на месте вора конфет и подарков белку вместо человека.

Семья из Нью-Джерси обнаружила, что из их контейнера со сладостями, который они выставили в праздничный сезон, постоянно пропадают конфеты. Однако они не ожидали, что вором, который их обкрадывал, окажется довольно крупная белка, сообщает Daily Mail.

CAUGHT RED-HANDED: Squirrel gets caught stealing treats, including gourmet chocolates and lip balm, intended as gifts for delivery people for the holidays. https://t.co/ehXn2Ul81f pic.twitter.com/hMj5R8rkqp — ABC News (@ABC) 8 декабря 2017 г.

Семья Будро традиционно устанавливает лоток со сладостями и небольшими подарками возле своего дома для соседей и разносчиков почты. Однако в этом году семейная традиция приносит им небольшие проблемы: не успевают хозяева дома наполнить контейнер с угощениями, как в считанные часы большая часть из них пропадает.

После очередного такого раза старшие члены семьи установили скрытую камеру прямо над разложенными сладостями. Мишель Будро с мужем очень удивились, когда вместо предполагаемого человека воровать исключительно дорогостоящие шоколадки пришла жирная белка.

На видео можно увидеть, как тучный грызун запрыгивает на лоток, начинает копать его содержимое в поисках понравившегося предмета, а затем убегает. По словам хозяйки, белка помимо сладостей не брезгует даже бальзамами для губ.

Супруг Мишель неоднократно пытался поймать животное, но белка, несмотря на свои внушительные размеры, каждый раз оказывается проворнее. Однако семья планирует пойти на хитрость и оставить банку, наполненную шоколадом. Будро надеются, что белке придётся залезть в банку лапами, которые там застрянут.