Минздрав предлагает ввести маркировку вредных и полезных продуктов

Главной целью проекта Министерства здравоохранения является сохранение здоровья россиян через популяризацию культуры здорового питания.

Минздрав России планирует запустить программу здорового питания, согласно которой на продуктах питания появятся маркеры, говорящие об их пользе. Об этом сообщает газета "Известия".

Министерство собирается разделить продукты на три категории. На выбор категории зависит наличие в них жиров, сахара, соли и других веществ, которые наносят вред человеческому организму. Начать делить продукты по группам планируется с апреля 2018 года.

Под категорию "здоровых" продуктов попадут фрукты, овощи, крупы и бобовые, а также яйца, свежее и замороженное мясо птицы, рыбы, свинины и говядины. К следующей группе относится то, что не приносит пользу организму, а именно: алкогольные и энергетические напитки, сладости и десерты. Третья категория включает товары здорового питания: в частности цукаты и орехи, в которых содержание сахара и соли находится на нулевом уровне.

Отмечается, что на продуктах из первой категории может появиться специальная опознавательная эмблема "Здоровое питание". Данный знак рассматривается пока в качестве рабочей эмблемы. Главной целью новой программы Минздрава является сохранение здоровья россиян через популяризацию культуры здорового питания.