Инфляция в Венесуэле может превысить 2000 процентов

Эксперты объясняют ситуацию тем, что проводимая правительством экономическая политика провалилась.

Комиссия по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщила о росте уровня инфляции за текущий год на 1300 процентов. А за полные 12 месяцев эта цифра приблизится к отметке 2000–2100 процентов, передаёт Universal.

По словам члена комиссии Анхеля Альварадо, Венесуэла "уже в течение 15 кварталов находится в экономической рецессии, что создаёт депрессию".

Он уверен, что в столь непростой экономической ситуации виновато правительство страны, выбравшее для её развития неправильную модель.

По прогнозам политика, со временем положение экономики Венесуэлы лишь ухудшится. Так, к концу 2017 года один американский доллар США на чёрном рынке страны вместо нынешних 95,5 тысячи боливаров будет стоить уже 150 тысяч.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о скором открытии в стране первого семизвёздочного отеля.