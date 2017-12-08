Спасатели возобновили поиски частного вертолёта в Иркутской области

Прежняя поисково-спасательная операция не увенчалась успехом из-за плохих погодных условий и недостаточной видимости.

Под Братском возобновились поиски частного вертолёта "Еврокоптер АС-50", ранее приостановленные из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает региональное информагентство IrkutskMedia.

Как отметили в отделе ГО и ЧС Братского района, поиски пропавшего "Еврокоптера АС-50" ведутся и по воздуху, и по земле. Однако вертолёт пока не удалось обнаружить.

Ранее Лайф писал, что пропавший под Иркутском вертолёт совершил жёсткую посадку, во время которой два человека пострадали. Предполагается, что экстренное приземление было совершено на ледяной покров в районе Братского водохранилища. Однако толщина льда не позволяет по нему свободно передвигаться.