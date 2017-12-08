Учёные определили предельные возможности организма у человека

Специалисты считают, что по продолжительности жизни, росту тела и физической выносливости люди не смогут превзойти уже существующие показатели.

Специалисты из Парижского университета выяснили максимальные возможности организма. Результаты исследования опубликованы в издании Frontiers in Physiology.

Согласно анализу изменений, происходящих в организме людей на протяжении 120 лет, учёные пришли к выводу, что весь максимум человек уже показал. Это касается таких аспектов, как продолжительность жизни, рост тела и физическая выносливость. По мнению исследователей, большее возможно только при искусственном вмешательстве.

Так, в качестве примера, один из авторов исследования — Жан-Франсуа Туссен объясняет низкий рост в странах Африки на протяжении 10 лет ухудшающимися условиями жизни у детей и взрослых.