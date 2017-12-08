Учёные определили предельные возможности организма у человека

Специалисты из Парижского университета выяснили максимальные возможности организма. Результаты исследования опубликованы в издании Frontiers in Physiology.
Согласно анализу изменений, происходящих в организме людей на протяжении 120 лет, учёные пришли к выводу, что весь максимум человек уже показал. Это касается таких аспектов, как продолжительность жизни, рост тела и физическая выносливость. По мнению исследователей, большее возможно только при искусственном вмешательстве.
Так, в качестве примера, один из авторов исследования — Жан-Франсуа Туссен объясняет низкий рост в странах Африки на протяжении 10 лет ухудшающимися условиями жизни у детей и взрослых.
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