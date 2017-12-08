Исследователи назвали главный цвет 2018 года

Эксперты исследовательского центра Pantone сообщили, какой цвет станет главным в предстоящем году. Им стал фиолетовый оттенок 18-3838 Ultra Violet.
Pantone® revela a Cor Do Ano 2018: PANTONE® 18-3838 Ultra Violet— PANTONE BRASIL (@pantoneBR) 7 декабря 2017 г.
Criativa, imaginativa, Ultra Violet ilumina o caminho do que ainda está por vir. pic.twitter.com/wpZTAMrUsb
Цветом 2017 года был признан зелёно-жёлтый оттенок Greenery. Исследователи Pantone ежегодно объявляют о главном цвете предстоящего года уже на протяжении 17 лет.
- Популярные
- По времени