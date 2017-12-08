Исследователи назвали главный цвет 2018 года

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Исследователи назвали главный цвет 2018 года

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Эксперты исследовательского центра Pantone сообщили, какой цвет станет главным в предстоящем году. Им стал фиолетовый оттенок 18-3838 Ultra Violet.

Цветом 2017 года был признан зелёно-жёлтый оттенок Greenery. Исследователи Pantone ежегодно объявляют о главном цвете предстоящего года уже на протяжении 17 лет.

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