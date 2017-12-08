Избитая школьница из Красноярска скончалась в больнице

Читайте также

Избитая школьница из Красноярска скончалась в больнице

3657

Фото: © Следственный Комитет Российской Федерации

В Красноярске скончалась 14-летняя девочка, которую жестоко избила одноклассница. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю.

— Девочка скончалась в больнице. Сейчас устанавливаются причины смерти, после чего будет принято процессуальное решение, — цитирует слова представителя ведомства ТАСС.

Напомним, в конце ноября между ученицами 8-го класса местной школы произошёл конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки девушка получила тяжёлые травмы.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!