Избитая школьница из Красноярска скончалась в больнице

В Красноярске скончалась 14-летняя девочка, которую жестоко избила одноклассница. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю.
— Девочка скончалась в больнице. Сейчас устанавливаются причины смерти, после чего будет принято процессуальное решение, — цитирует слова представителя ведомства ТАСС.
Напомним, в конце ноября между ученицами 8-го класса местной школы произошёл конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки девушка получила тяжёлые травмы.
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