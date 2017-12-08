СМИ назвали кандидатов на пост главы предвыборного штаба Путина

Предвыборный штаб нынешнего президента РФ Владимира Путина могут возглавить глава администрации Антон Вайно или его заместитель Сергей Кириенко.

— Это могут быть только два человека — либо глава АП Антон Вайно, либо — Сергей Кириенко, — пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что пока не создан штаб, соответственно, не назначен и его начальник.

По информации газеты, сейчас обсуждается наличие в штабе кураторов нескольких направлений вроде экономиста и специалиста по развитию гражданского сектора.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кандидатура на пост главы избирательного штаба Владимира Путина пока не утверждена, как такового штаба пока нет.