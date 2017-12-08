Климкин порадовался, что этнические венгры массово покидают Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что на полях заседания Совета министров ОБСЕ в Вене обсуждался массовый исход венгров с Незалежной.
— Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч, даже не 100 тысяч — люди покидают регион, — написал Климкин в "Твиттере".
При этом, что хорошего в массовом бегстве граждан Украины из страны, в том числе из-за насильственной украинизации школ, министр не пояснил.
Климкин добавил, что Киев и Будапешт имеют общую задачу — поддержать общины и помочь им.
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