Четверть россиян признались, что им приходилось давать взятки

Половина опрошенных признались, что сталкивались с вымогательством взятки, и только треть — что подобного с ними не происходило.

Четверть принявших участие в интерактивном опросе Генпрокуратуры России признались, что им приходилось давать взятки должностным лицам. Однако большинство — 60% — заявили, что они никогда не давали взяток чиновникам. Около 15% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.

Анонимный опрос проходил на сайте прокуратуры. Ровно половина опрошенных признались, что сталкивались с вымогательством взятки — от должностных лиц (38%) или посредников (12%). Почти треть — 30% — респондентов никогда не сталкивались с подобным.

Ну и подавляющее большинство граждан — 94% — заявили, что относятся к коррупции отрицательно. Наиболее коррумпированными граждане считают сферу здравоохранения, образования, ЖКХ, госзакупок, оказания государственных и муниципальных услуг, контрольно-надзорную, правоохранительную и судебную системы.