"До садизма скучно". Критики назвали топ худших фильмов 2017 года

Критики журнала Rolling Stone по итогам 2017 года составили рейтинг худших фильмов. На первой строчке оказалась пятая часть "Трансформеров: Последний рыцарь", снятая Майклом Бэем. По мнению киноведов, эта лента — просто "дно киносаги".

Следом идёт "Тёмная башня" режиссёра Николая Арселя, снятая по мотивам одноимённого цикла романов Стивена Кинга. Фильм был также раскритикован. По мнению киноведов, "он пускает под откос все восхитительные повороты сценария Кинга".

На третьем месте — "На пятьдесят оттенков темнее". Киноленту критики окрестили как "пресную и до садизма скучную".

В антирейтинг попали "Песня за песней", "Мумия" с Томом Крузом в главной роли, а также "Между нами горы" с Кейт Уинслет. Кроме того, в списке оказались "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона, а также вторая часть "Здравствуй, папа, Новый год!" и драма "Субурбикон". Список замыкает "Эмоджи фильм".