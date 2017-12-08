Почувствуй себя Сантой! В парках Москвы организуют катание на оленьих упряжках

Животных специально привезли из Республики Коми. Они будут запряжены в национальные якутские нарты, изнутри выстеленные шкурами.

Зимой в восьми парках столицы можно будет покататься на санях, запряжённых сибирскими хаски, лошадьми или оленями.

— Эти зимние развлечения будут доступны в Измайловском и Таганском парках, в парках "Фили", "Кузьминки" и "Сокольники", а также в музее-заповеднике "Царицыно", в сквере в Олонецком проезде и саду имени Баумана, — сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В сообщении уточняется, что для новых зимних развлечений северных оленей специально привезли из Республики Коми. Животные будут запряжены в национальные якутские нарты, изнутри выстеленные шкурами. Управлять ими будут опытные каюры в национальных нарядах.

При условии достаточного количества снега в Измайловском парке катание на упряжках возможно уже с 9 декабря.