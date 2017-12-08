Режиссёра "Людей Икс" обвинили в изнасиловании подростка

Около 15 лет назад Брайан Сингер надругался над 17-летним молодым человеком на вечеринке, сообщают западные СМИ.

Американского кинорежиссёра Брайана Сингера, в чьей фильмографии значатся "Люди Икс" и "Подозрительные лица", обвинили в изнасиловании 17-летнего подростка. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на судебный иск.

Queen biopic gets a new director following Bryan Singer's ousting https://t.co/lpZOPbOERD pic.twitter.com/xhsmdVKHGP — Rolling Stone (@RollingStone) 7 декабря 2017 г.

По информации издания, инцидент произошёл в далёком 2003 году. Во время вечеринки на яхте в Сиэтле режиссёр проводил экскурсию по судну для одного из гостей вечера — 17-летнего Сезара Санчес-Гузмана. Во время прогулки по судну, пишет NYT, режиссёр запер подростка в каюте и изнасиловал.

Потом Сингер якобы обещал помочь парню с актёрской карьерой, если тот не станет распространяться о произошедшем.

По данным издания, в 2014 году схожие обвинения в адрес Сингера выдвинул Майкл Иган — он уверяет, что в 1999 году он, будучи несовершеннолетним, тоже подвергся домогательствам известного режиссёра.