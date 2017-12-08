Уфологи разглядели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA

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Уфологи разглядели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA

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Напугавшая исследователей космоса звезда находится за гигантским пылевым облаком и называется HH 666: Ось зла.

Мировые уфологи сочли фотографию американского космического агентства NASA с изображением огромного пылевого столба, который находится в созвездии Карина, тайным знаком о приближении конца света.

Их напугало название звезды, скрытой за пылевым облаком, в которой упоминается число дьявола — Herbig-Haro 666: The Axis of Evil (Ось зла). Согласно мнению исследователей, в NASA не просто так решили восхититься смертельным для Земли космическим объектом. Своей публикацией американские учёные якобы попытались намекнуть человечеству о приближающемся апокалипсисе.

В NASA догадки уфологов никак не прокомментировали.

Отметим, гигантский пылевой столб в созвездии Карина был открыт ещё в 2004 году с помощью телескопа Hubble. В настоящее время разрушающая масса находится в 7,5 тысячи световых лет от Земли и явно не несёт для неё никакой угрозы.

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