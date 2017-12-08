Уфологи разглядели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA

Мировые уфологи сочли фотографию американского космического агентства NASA с изображением огромного пылевого столба, который находится в созвездии Карина, тайным знаком о приближении конца света.
HUBBLE_space: RT DailyAstronomic: It may look like a beehive harboring an evil bee, but in reality this HUBBLE_space image captures a cosmic pillar of dust, 2 light years long, inside of which is Herbig-Haro 666 - a young star emitting powerful jets. … pic.twitter.com/3EwV6icIVg— Chad Freiling (@CEWaffles) 6 декабря 2017 г.
Их напугало название звезды, скрытой за пылевым облаком, в которой упоминается число дьявола — Herbig-Haro 666: The Axis of Evil (Ось зла). Согласно мнению исследователей, в NASA не просто так решили восхититься смертельным для Земли космическим объектом. Своей публикацией американские учёные якобы попытались намекнуть человечеству о приближающемся апокалипсисе.
В NASA догадки уфологов никак не прокомментировали.
Отметим, гигантский пылевой столб в созвездии Карина был открыт ещё в 2004 году с помощью телескопа Hubble. В настоящее время разрушающая масса находится в 7,5 тысячи световых лет от Земли и явно не несёт для неё никакой угрозы.
- Популярные
- По времени