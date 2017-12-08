Военные врачи из РФ оказали медпомощь более 60 тысячам жителей Алеппо

Медиками проведено свыше полутора тысяч сложнейших операций, которые спасли жизни мирных граждан.

Военные медики из России оказали помощь свыше 60 тысячам мирных жителей Алеппо. Об этом заявил командующий группировкой войск в городе генерал-майор Сергей Кисель.

По его словам, в оказании медицинской помощи принимали участие 240 военных врачей со всей России: от Севастополя до Хабаровска.

Они провели порядка 1,5 тысячи сложных операций, при которых спасена жизнь мирных жителей: стариков, женщин, детей, пострадавших от обстрелов и нападений боевиков.

В Алеппо медицинский отряд был развёрнут в то время, когда на окраинах города шли бои с террористами. В среднем в день врачи принимали по 100–150 человек, но в некоторые дни было зафиксировано и до 300 посещений.