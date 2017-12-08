В Омске озвучили приговор мужчине, скормившего тело фермера свиньям

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В Омске озвучили приговор мужчине, скормившего тело фермера свиньям

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Фото © РИА Новости/Виталий Тимкив

Гражданину Казахстана и его сообщнице вынесен приговор за жестокое убийство фермера — тело которого злоумышленники скормили свиньям. О вынесенном приговоре сообщает прокуратура Омской области.

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