Кадыров: Трамп ввергает Израиль в пучину кровавого противостояния

По мнению чеченского лидера, решение главы Белого дома по Иерусалиму является, "мягко говоря, неадекватным".

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров возмутился заявлением президента США Дональда Трампа об официальном признании центра трёх мировых религий Иерусалима столицей Израиля.

Он подчеркнул, что решение американского лидера, "мягко говоря, неадекватное". По его словам, подобные заявления — "удар в спину" странам, которые пытались на протяжении последних лет урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.

— Это значит, что мусульманская Палестина теперь теряет последнюю надежду на свою автономию. Это особенно возмутительно в тот исторический момент, когда, при поддержке России, правительственной армии Сирии удалось освободить страну от игиловских* террористов, — написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".

В связи с этим чеченский лидер объявил Америку инициатором создания "террористического плацдарма на территории Ирака и Сирии для установления своего "миропорядка". Решение Трампа, по мнению Кадырова, ввергает Израиль "в пучину кровавого противостояния" и грозит ему новой "широкомасштабной войной".

Ранее глава Белого дома объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Заявление президента США вызвало протестные акции не только в Палестине, но и в ряде мусульманских стран.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.