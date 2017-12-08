"Цветная катастрофа". Елизавета II встретила африканцев в странном платье

Её Величество встретила гостей из африканской республики в платье цвета бордо с изображёнными на нём цветами.

Для приёма посла Нигерии и его супруги британская королева Елизавета II выбрала, по мнению пользователей соцсетей, достаточно необычный наряд, который некоторым показался кричащим и чрезмерным.

Today at Buckingham Palace, The Queen received and held an audience with the High Commissioner from the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Mr George Adesola Oguntade. pic.twitter.com/pOdPV3nSTU — The Royal Family (@RoyalFamily) 6 декабря 2017 г.

На хозяйке Букингемского дворца было платье цвета бордо с изображёнными на нём цветами. К нему Елизавета II надела чёрные туфли на невысоком каблуке, также у неё была классическая чёрная сумка с короткой ручкой для ношения на локте — любимый фасон королевы.

You can sense the awkwardness, they all should've communicated what they were wearing that day.



Colour clashing catastrophe. — Your_Ignorance (@Your_Ignorance1) 7 декабря 2017 г.

— Цветная катастрофа, — прокомментировал образ Елизаветы II один из пользователей "Твиттера".

Отметим, что выбор монарха, которая обычно предпочитает однотонные платья, сделан в соответствии с правилами этикета. Всё дело в том, что посол Нигерии и его супруга пришли в национальных одеждах такого же оттенка, но с белыми полосами и орнаментом.