"Цветная катастрофа". Елизавета II встретила африканцев в странном платье

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"Цветная катастрофа". Елизавета II встретила африканцев в странном платье

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Её Величество встретила гостей из африканской республики в платье цвета бордо с изображёнными на нём цветами.

Для приёма посла Нигерии и его супруги британская королева Елизавета II выбрала, по мнению пользователей соцсетей, достаточно необычный наряд, который некоторым показался кричащим и чрезмерным.

На хозяйке Букингемского дворца было платье цвета бордо с изображёнными на нём цветами. К нему Елизавета II надела чёрные туфли на невысоком каблуке, также у неё была классическая чёрная сумка с короткой ручкой для ношения на локте — любимый фасон королевы.

— Цветная катастрофа, — прокомментировал образ Елизаветы II один из пользователей "Твиттера".

Отметим, что выбор монарха, которая обычно предпочитает однотонные платья, сделан в соответствии с правилами этикета. Всё дело в том, что посол Нигерии и его супруга пришли в национальных одеждах такого же оттенка, но с белыми полосами и орнаментом.

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