SuperPutin. Президент снова возглавил рейтинг доверия россиян

По данным ВЦИОМ, деятельность президента одобряют свыше 82% респондентов, а о своём доверии к нему заявили более половины опрошенных.

Президент России Владимир Путин по-прежнему лидирует в рейтинге доверия политикам: в конце ноября его показатель составил 53%. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса ВЦИОМ. Второе и третье места занимают Сергей Шойгу (17,9%) и Дмитрий Медведев (16,1%).

Кроме того, социологи проанализировали показатель одобрения деятельности главы государства. Эксперты отмечают, что эта цифра на протяжении целого года держалась выше 80%, а в конце ноября достигла отметки в 82,4%.

Оценки работы премьер-министра Дмитрия Медведева и кабмина в целом существенно не изменились, составив 54% и 58,8% соответственно. А вот рейтинги Госдумы и Совфеда после снижения в октябре немного улучшили свои позиции — до 51,2% и 56,3%.

Как отмечают эксперты ВЦИОМ, результаты этого опроса говорят о том, что фактическое начало избирательной кампании пока не сказалось на отношении россиян к политическим институтам и отдельным политикам.