В России разработают многоразовую ракету в ответ на Falcon 9

Ракету можно будет запускать с Байконура, Восточного, а также с плавучего космодрома Морской старт в Тихом океане.

В России начинают разработку многоразовой ракеты среднего класса, которая станет ответом американскому изобретателю Илону Маску на его Falcon 9, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу РКК "Энергия".

Ракета будет создана на базе "Союза-5", разработку будут вести специалисты РКК "Энергия" и ракетно-космического центра "Прогресс". Параллельно с ней будет создаваться и её одноразовая версия. Унификация с одноразовым "Союзом-5" позволит запускать ракету с Байконура, Восточного, а также с плавучего космодрома Морской старт в Тихом океане.

Предполагается, что российская ракета, как и Falcon 9, будет совершать самостоятельную посадку. Тем не менее будут предусмотрены и другие варианты, например использование парашютов.