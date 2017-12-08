Убивший бывшую жену и трёх детей в Рязанской области признан невменяемым

Теперь следователи просят суд о том, чтобы мужчина был направлен на принудительное лечение.

Экспертиза признала 30-летнего Владимира Г., который убил свою бывшую жену и троих детей, невменяемым. Медики отметили, что он нуждается в принудительном лечении. О результатах экспертизы сообщили в региональном СУ СК РФ.

— Результаты экспертизы показали, что мужчина страдает психическим расстройством и запрещённое уголовным законом деяние совершил в состоянии невменяемости, — отметили в ведомстве.

Следователи также пояснили, что сейчас в суд направлено уголовное дело для того, чтобы к мужчине применили принудительные меры лечения.

Убийство произошло 2 апреля. По предварительным данным, Владимир Г. расправился с женщиной и детьми во время ссоры.