Обама предупредил американцев о появлении нового Гитлера

По мнению политика, во избежание повторения сценария Третьего рейха в Америке, необходимо сохранить в стране демократию.

Бывший президент США Барак Обама предупредил о хрупкости американской демократии и росте национализма, что, по его мнению, может привести к появлению нового Гитлера.

— Это то, что произошло в 1930-е годы в Германии, где, несмотря на демократию Веймарской республики и многовековые культурные и научные достижения, появился Адольф Гитлер, — приводит его слова Crain's Chicago Bussiness.

Экс-президент напомнил, что итогом политики фюрера стала гибель 60 миллионов человек. Во избежание повторения подобного сценария для США, Обама призвал всех сохранить демократию в Америке, "иначе всё рухнет окончательно".

Хотя бывший американский лидер не упоминал своего преемника, нынешнего президента США Дональда Трампа, издание считает, что речь идёт именно о нём, его лозунге "Сделаем Америку снова великой" и иммиграционном указе. Данный законопроект ведущие политики мира уже расценили как разжигание антимусульманских настроений.